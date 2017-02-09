Україна перерахує музею Нідерландів компенсацію за зберігання скіфського золота, - Петренко

Україна перерахує музею Нідерландів компенсацію за зберігання експонатів скіфського золота після набуття чинності рішення суду на користь держави.

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що суд першої інстанції ухвалив рішення щодо компенсації витрат музею Алларда Пірсона за зберігання зазначеної колекції. Попри це, таке рішення досі може бути оскаржене.

"Як тільки рішення набуде законної чинності, можу це офіційно підтвердити, уряд України виділить кошти з наших ресурсів з резервного фонду, або фонду чи бюджету міністерства культури, кошти, щоб оплатити витрати на зберігання і повернення, транспортування цих цінностей на територію України", - наголосив Петренко.

Нагадаємо, конфлікт виник через анексію Криму Росією - саме в цей період експонати перебували на виставці в Амстердамі. Після завершення виставки нідерландська сторона, незважаючи на надані гарантії, не повернула кримські експонати в Національний музей історії України, який був визначений їхнім зберігачем відповідним рішенням Міністерства культури.

Причиною відмови було визначено "можливі претензії з боку кримських музеїв". Контракт на тимчасове зберігання колекції Музеєм Аларда Пірсона завершився 13 червня 2014 року. Згідно з законом ці культурні цінності вважалися незаконно вивезеними з України та підлягали поверненню.

Окружний суд Амстердама 14 грудня виніс рішення, згідно з яким колекцію експонатів з кримських музеїв повернуть Україні.

Згодом чотири кримські музеї подали апеляційну скаргу на рішення окружного суду Амстердама щодо повернення Україні золотих скіфських артефактів, виставлених у Нідерландах.