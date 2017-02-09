Україна увійшла до п’ятірки біатлонних збірних у змішаній естафеті

В австрійському Гохфільцені стартував чемпіонат світу з біатлону. Змагання розпочалися класичною змішаною естафетою. Українська команда була представлена в заїзді одним із найбойовіших складів – Оленою Підгрушною, Юлією Джимою, Сергієм Семеновим та Дмитром Підручним. Окрім цього, українська збірна розглядалася як один із претендентів на місце в трійці лідерів. Розганяла гонку капітан жіночої збірної Олена Підгрушна. Найбільші проблеми Олени виникли на вогневому рубежі. Стрільбу з позиції лежачи наша співвітчизниця завершила з семи патронів, що відкинуло спортсменку на 18-у позицію. Хоча за ходом Олена й відіграла кілька позицій, проте стійка з семи патронів залишила українку все на тій же 18-ій позиції, а відставання від лідерів зросло майже до хвилини. Естафетну паличку Юлії Джимі Олена передала 16-ою. Незважаючи на певне розбалансування Джими у стрільбі, яке її переслідує протягом сезону, свій етап українська спортсменка пройшла напрочуд вдало. Вже на першому вогневому рубежі вона підняла нашу команду до десятки кращих спортсменів, відстрілявши з позиції лежачи в «нуль». Також на руку українці зіграли й суперниці: дехто йшов на штрафні кола, дехто намагався закрити мішені з використанням додаткових патронів. Стійка у Юлії пройшла не менш успішно: відстрілялася біатлоністка майже бездоганно, закривши п’ять мішеней із шести патронів. Така влучність дала змогу підняти український колектив ще на кілька сходинок угору. На заключному колі Юлія намагалася наздогнати швидку Кайсу Мякяряйнен, але не вдалося. На кожній контрольній позначці Юлія поступалася лідеру кілька секунд.

До екватора гонки Джима прийшла сьомою, передавши естафету Сергію Семенову, який цю позицію не втратив, хоч із влучністю на обох вогневих позиціях були певні проблеми. «Лежку» він закрив із шести, а стійку із семи патронів. Незважаючи на сьому позицію, українська команда не втратила шанс на медалі, адже третя сходинка знаходилася на відстані 10 секунд, тому у Дмитра Підручного залишалася можливість відквитати заповітні секунди. І спортсмен доклав максимум зусиль, щоб наблизити команду до подіуму. Обидва вогневі рубежі відстріляв із блискучою влучністю. Але і суперник не хибив. Тому при виході на фінішне коло вдалося піднятися на 5-у позицію, маючи гарний гандикап над збірною Швеці та більш ніж десятисекундне відставання від команди Італії.

Серйозна боротьба розігралася за срібні нагороди. На виході на останнє коло Антон Шипулін мав невелику перевагу над Мартеном Фуркадом. Проте француз вчасно здійснив ривок і залишив росіянина позаду, принісши збірній Франції срібло. Росіянам довелося задовольнитися бронзою. Перемогу ж здобула збірна Німеччини , котра на високому рівні провела кожен етап дистанції та цілком справедливо завоювала золото.

Богдан Проскуров