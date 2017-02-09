Українська влада погодилась із умовами підвищення пенсійного віку, - МВФ

Підвищення пенсійного віку для працюючих громадян в Україні є одним із способів створення більш сучасної пенсійної системи з кращими виплатами та перебуває на розгляді в рамках виконання програми розширеного кредитування України з боку МВФ.

Це зауважив під час брифінгу в четвер директор прес-офісу Фонду Джері Райс, передає Укрінформ.

"Влада (України – ред.) погодилась із необхідністю всеохоплюючої пенсійної реформи для забезпечення самодостатнього розвитку пенсійної системи та можливості отримання кращих пенсій для тих, хто завершує трудову кар'єру", - підкреслив представник МВФ.

Таким чином він відповів на прохання прокоментувати недавню заяву міністра соціальної політики України, який не погодився з необхідністю підвищення пенсійного віку.

Як зауважив Райс, український уряд прийняв умови програми МВФ. "Це включає розгляд усіх варіантів для просування до більш сучасної системи з чіткими правилами, які забезпечують заходи щодо більш тривалої зайнятості та пізнішого виходу на пенсію", - зазначив представник Фонду.