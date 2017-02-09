Українські хокеїсти перемогли Італію на Єврочеленджі у Катовіце

Національна збірна України на останніх секундах овертайму вирвала перемогу у представника елітного дивізіону світового хокею - команди Італії (4:3) у першій грі Єврочеленджу-2017 у польському місті Катовіце.

Шайби закинули: Павло Таран (8-ма хвилина), Шаміль Рамазанов (14), Микита Буценко (32) та Дмитро Ігнатенко (5-та хвилина овертайму) - в українській збірній; Даніель Франк (15), Лука Фріго (17) і Томмазо Траверса (20) - у італійців, повідомляє Укрінформ.

10 лютого українська команда зіграє з поляками (початок о 17.30), а 11 лютого - зі словенцями (16.00).

Єврочелендж у Катовіце стане для українських хокеїстів генеральною репетицією перед чемпіонатом світу в дивізіоні 1A, що пройде у київському Палаці спорту з 22 по 28 квітня. У боротьбі за дві путівки до еліти нашій збірній протистоятимуть Угорщина, Казахстан, Австрія, Польща та Республіка Корея.