Ультрас "Райо Вальєкано" воювали на стороні бойовиків "ДНР"

В Іспанії завели кримінальну справу на 17 фанатів "Райо Вальєкано", які організували цькування нападника збірної України Романа Зозулі.

Крім того, стало відомо про те, що деякі ультрас "Вальєкано" воювали на стороні терористів "Л / ДНР".

Ультрас харківського "Металіста" заявили, що фанати "Райо Вальєкано", у яких конфлікт з українським нападником "Бетиса" Романом Зозулею, воювали на боці "ДНР/ЛНР" на сході України.

Про це повідомили ультрас "Металіста" на своїй сторінці у Facebook.

"У нас є достовірна інформація про те, що приблизно десять представників ультрас "Райо Вальєкано" воювали за терористів на сході України. Вони спокійно повернулись в Іспанію, їх затримала поліція і оштрафувала на якісь смішні суми через недоведеність", - пишуть харків’яни.

Також вони незадоволені як у цьому конфлікті спрацювали ФФУ, МЗС України та Мінінформполітики. На думку фанатів «Металіста» наші чиновники вкотре не зуміли швидко та гідно захистити українського громадянина закордоном.

Нагадаємо, що Клімкін пообіцяв підтримку Зозулі.