В Україні створять інститут для поліпшення її іміджу в світі, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в найближчі місяці в країні створять Український інститут для поліпшення її іміджу в світі.

"Ми проаналізували досвід європейських країн, цей досвід неоднаковий, але яким чином країна може презентувати себе за кордоном? За останні три роки ми виконали велику роботу... Є дуже багато окремих проектів, але ми вважаємо, що настав час створити Український інститут. На основі проаналізованого досвіду, на основі наших бесід з громадянським суспільством і багатьма експертами, ми вважаємо, що найбільш оптимальною формою для нас є – державна установа, яка не буде частиною МЗС, але буде афілійована з ним", - пояснив він на прес-конференції в Києві, пише Інтерфакс-Україна.

За словами міністра, інститут буде частково фінансуватися за рахунок бюджетних коштів, частково за рахунок грантів, пожертвувань та взаємодії з благодійними фондами.

"Конкретні фінансові обсяги ми скажемо через кілька місяців", - додав він.

При цьому Клімкін підкреслив, що на створення інституту орієнтовно піде від двох до чотирьох місяців.

"Плануємо, що після обговорення статуту і проведення консультацій запустимо цей процес, думаю, що це триватиме кілька місяців, ми оцінюємо це 2-3-4 місяці, в залежності від організації. У нас є чіткий план, з нього і будемо працювати", - резюмував він.