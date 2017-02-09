Вбивство бойовика Гіві деморалізувало російських військових на Донбасі, - ГУР

Новина про ліквідацію Михайла Толстих (позивний Гіві) значно знизила морально-психологічний стан російських окупаційних військ на Донбасі

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

"Інформація про ліквідацію М.Толстих (позивний Гіві) суттєво вплинула на зниження морально-психологічного стану особового складу російських окупаційних військ. Особливо деморалізувало командний склад 1 АК (ДОНЕЦЬК) та 2 АК (ЛУГАНСЬК) ЗС РФ усвідомлення можливості подальшого фізичного знищення командирів, причетних до скоєння військових злочинів на території України", - йдеться в повідомленні.