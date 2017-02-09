Вибори на Донбасі можливі тільки за Мінськими угодами, - МЗС ФРН

Проведення будь-яких місцевих виборів на Донбасі можливе лише згідно з положеннями Мінських домовленостей та тільки після того, як обидві сторони погодять відповідні умови цих виборів.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер сьогодні під час прес-конференції в Берліні, коментуючи слова посла в Україні Ернста Райхеля, повідомляє Deutsche Welle.

"Такі місцеві вибори, відповідно до правил Мінських домовленостей, лише тоді пройдуть і можуть пройти не раніше, перш ніж обидві сторони погодяться на відповідну модальність (проведення виборів на непідконтрольних уряду територіях Донбасу)", - запевнив Шефер. "Положення "Мінська" передбачають - і президент України підкреслено висловив свою прихильність цьому - що відновлення контролю над українсько-російським кордоном на територіях, підконтрольних сепаратистам, є завершенням процесу, який сторони конфлікту прописали в 13 пунктах у лютому 2014 року у Мінську", - додав він.

Речник німецького зовнішньополітичного відомства також наголосив, що ніхто, включно з послом у Києві, "не має жодних сумнівів у тому, хто в підсумку несе відповідальність за початок цього конфлікту". "Ніхто в уряді ФРН не має будь-яких сумнівів щодо того, що має місце логістична, фінансова та військова підтримка сепаратистів Донбасу з боку Росії", - сказав Шефер.

Водночас він додав: "Я не робитиму того, щоб на рівні уряду стверджувати, чи присутні регулярні російські війська на суверенній території України, підконтрольній сепаратистам".

Речник відомства підтвердив, що уряд ФРН, канцлер Ангела Меркель, міністр закордонних справ Зіґмар Ґабріель усі свої зусилля спрямовують на врегулювання конфлікту та просування імплементації Мінських домовленостей. Він також назвав можливим проведення невдовзі наступної зустрічі в "нормандському форматі" задля досягнення політичного вирішення конфлікту на Донбасі. Повідомлення про можливість зустрічі з'явилося раніше цього дня. Проте він додав, що поки надто рано говорити про деталі.

Наші зусилля задля втілення Мінських домовленостей націлені на те, щоб відновити суверенітет України в рамках усієї її території", - додав Шефер.

Нагадаємо, що у ВР висловили протест через заяву посла ФРН про вибори на Донбасі.