Єврокомісія планує накладати санкції на країни, що не хочуть приймати біженців

Євросоюз попередив, що наступного місяця розглядатиме покарання для держав-членів, якщо вони не прийматимуть за квотами прохачів притулку, які опинилися в Греції та Італії.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Euractiv.

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс розкритикував ЄС за те, що з Греції та Італії досі переселили лише 12 тисяч сирійських та інших біженців, тоді як планувалося розселити 160 тисяч осіб.

Він сказав, що Брюссель все ще сподівається переконати незговірливі країни, але буде розглядати санкції, якщо не буде прогресу у цьому питанні до наступного звіту Єврокомісії в березні.

"Це підходящий момент, щоб розглянути інші варіанти, якщо вони необхідні. Комісія може почати процедури при порушення правил і ми, безумовно, розглянемо цей варіант", - сказав він.

Країни ЄС можуть потрапити під великі фінансові штрафи. Тіммерманс додав, що "вкрай несправедливо" залишати Грецію та Італію наодинці с проблемою мігрантів.

Прийому мігрантів особливо опираються країни Східної Європи, де є опір мусульманської імміграції. Угорщина і Словаччина взагалі запропонували платити "солідарні" внески замість того, щоб приймати мігрантів.