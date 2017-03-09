Активісти у Криму поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку

Окупаційна російська влада в анексованому Криму заборонила українським активістам проводити акцію, присвячену річниці народження Тараса Шевченка.

Відповідне рішення російських правоохоронних органів опублікував на своїй сторінці в Facebook активіст Українського культурного центру Леонід Кузьмін.

«Ще раз сказали, що з квітами до Шевченка 9 березня не можна», - написав він і оприлюднив копію відповідного документу.

У документі, зокрема, сказано, що «при проведенні зборів, мітингів, демонстрацій, ходи і пікетувань не допускається здійснення екстремістської діяльності». Також організаторам і учасникам даної акції пригрозили притягненням до кримінальної відповідальності за сімома статтями КК РФ. Раніше Леонід Кузьмін повідомив у соцмережі, що «адміністрація» Сімферополя вже відмовляла активістам «в дуже збоченій формі», хоча заявники й виконали всі пункти Федерального закону.

Нещодавно з'явилося фото, що активісти попри заборону таки поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченко.