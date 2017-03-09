Безпека Європи під загрозою через ракети Росії у Калінінграді, - Габріель

Розміщення Росією ракетних комплексів "Іскандер" у Калінінграді на постійній основі стало б ударом по європейській безпеці.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв'ю виданню "Интерфакс".

Він прокоментував намір Кремля щодо розміщення ракетних комплексів у Калінінграді на постійній основі.

"Якби ракети "Іскандер-М" були розміщені в Калінінградській області на постійній основі, це дало б нам привід для великої тривоги і стало б відкатом назад в процесі забезпечення європейської безпеки", - наголосив Габріель.

За його словами, Німеччина буде й надалі уважно стежити за тим, що відбувається в Калінінградській області.

Зазначимо, що раніше у Росії заявляли, що до кінця цього року держава завершить переозброєння ракетних систем в Калінінградській області на "Іскандери-М", які здатні нести ядерний заряд.