Болгарія збирається модернізувати армію

Болгарія планує вжити рішучих заходів з модернізації армії та підвищення обороноздатності країни.

Про це заявив президент Болгарії Румен Радев під час зустрічі з новим начальником Генерального штабу Національної армії, генерал-лейтенантом Андрієм Боцевим, повідомляє "Укрінформ".

"У нинішній тривожної геополітичній обстановці зростає роль збройних сил у збереженні суверенітету і територіальної цілісності держави. Час змушує нас вдаватися до рішучих кроків з модернізації армії і підвищення оборонного потенціалу країни", - сказав він.

Глава Болгарії особливо підкреслив, що реалізація цих завдань буде відбуватися при оперативному і ефективному взаємодії з союзниками по НАТО.

Заява болгарського президента прозвучала в контексті підвищення напруженості в регіоні Західних Балкан і заяви президента Косово про намір створити власну армію.