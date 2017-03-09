Бойовики 39 разів обстріляли позиції сил АТО, 5 бійців отримали поранення, - штаб

На Донбасі протягом четверга, 9 березня, зафіксовано 39 обстрілів позицій сил АТО з боку російсько-окупаційних військ, у результаті троє українських військових поранено, двоє травмовано, повідомили у штабі АТО.

"На Маріупольському напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстріляли Новотроїцьке, Водяне, Павлопіль та Богданівку. З гранатометів та стрілецької зброї – Лебединське, Новогригорівку, Широкине, Чермалик, Водяне, Гнутове. Снайпер вів вогонь по Талаківці", - говориться у повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

На Донецькому напрямку, за даними українських військових, окупанти з мінометів різних калібрів обстрілювали позиції сил АТО в районі Авдіївки, Дачі та Луганського. З гранатометів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Кам’янці, Луганському, Пісках, Невельському, Зайцевому та Троїцькому. З стрілецької зброї обстріляли Майорськ. По Авдіївці та Зайцевому вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку окупанти обстріляли з мінометів різних калібрів Новоолександрівку та Попасну. З гранатометів та стрілецької зброї – Новозванівку та Станицю Луганську, повідомили у штабі АТО.