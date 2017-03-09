Дії РФ відносно України підірвали європейську безпеку, - прем’єр Естонії

Росія, окупувавши Крим і надіславши війська в східну Україну, порушила міжнародне право і підірвала європейську безпеку.

Про це заявив прем’єр Естонії Юрі Ратас на спільній з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції в Брюсселі, повідомляє видання Postimees.

За його словами, ці події вкрай ускладнили діалог з Росією, але діалог з нею слід продовжувати в раді НАТО-Росія.

Відновлення територіальної цілісності України, Грузії і Молдови має бути в центрі цього діалогу, зазначив прем’єр Естонії.

"Я жив під час окупації, я знаю, що це означає. У свободи є ціна", - додав він.

Ратас також повідомив, що Естонія має намір підтримувати витрати на оборону на рівні вище двох відсотків від ВВП принаймні протягом чотирьох наступних років.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що санкції проти Російської Федерації будуть продовжуватися, доки не будуть виконані Мінські угоди.