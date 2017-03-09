Доба в зоні АТО минула без втрат серед українських військових

Впродовж минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"За добу, що минула в наслідок бойових дій збройні сили України втрат не зазнали, жоден військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу у зоні проведення АТО зафіксовано 69 ворожих обстрілів.