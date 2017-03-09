Фріланд звинуватила РФ в поширенні дезінформації про її родину

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд звинуватила Росію в поширенні дезінформації через історії про те, що її дід, який народився в Україні, нібито був нацистським колабораціоністом в окупованій Польщі.

Про це повідомляє Washington Post.

"Фріланд, яка вільно володіє російською мовою і колись очолювала Московське бюро Financial Times, вже давно в натягнутих відносинах з російським урядом через її активну підтримку України та її книжки, що викривають вплив російських олігархів", - йдеться в статті.

Три роки тому Фріланд заборонили в'їзд в Росію разом з десятком інших відомих канадців в якості помсти за санкції, запроваджені Канадою після анексії Росією Криму. Після її призначення главою МЗС Росія заявила, що не перегляне рішення про заборону на в'їзд.

"З моменту її призначення статті про історію сім'ї Фріланд поширювалися через Інтернет через підтримувані Путіним сайти, такі як "Російський інсайдер" та "Нова холодна війна", - наголошується в статті.

Видання наводить для прикладу статтю під назвою "Нацистський скелет у сімейній шафі", в якій ішлося, що "дід Фріланд по материнській лінії Михайло Хом'як очолював українську газету, що розповсюджувала нацистську пропаганду в окупованому німцями Кракові в 1940-х роках".

Хом'як емігрував до Канади після війни і став активним членом української громади в провінції Альберта, де пізніше народилася Фріланд. Він помер у 1984 році.

Фріланд припустила, що це лише зусилля, що докладає Росія для дезінформації.

"Я не думаю, що це секрет. Американські офіційні особи публічно заявили, і навіть Ангела Меркель публічно говорила, що були спроби з боку Росії із дестабілізації західних демократій, і я думаю, що не варто дивуватися, якщо ці зусилля були використані проти Канади", - сказала вона.

Нагадаємо, Фріланд заявила, що всі партії федерального парламенту Канади підтримують подальше надання допомоги Україні.