Іран здійснив успішне випробування балістичної ракети Hormuz-2

Іран провів успішне випробування балістичної ракети морського базування Hormuz-2.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на агентство Tasnim.

За даними агентства, сили Революційної гвардії Ірану здійснили успішне випробування запуску ракети морського базування.

Ракета, яка має назву Hormuz-2, може знищувати морські рухомі цілі на відстані до 300 км. Агентство повідомило також, що ракета Hormuz-2 була виготовлена в Ірані.

"Балістична ракета морського базування Hormuz-2 цього тижня успішно знищила ціль, яка була на відстані 250 км", - заявив іранський військовий Амір Алі Гаджизаде.