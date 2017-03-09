Каталонська "Барселона" встановила рекорд Ліги чемпіонів

Каталонська "Барселона" стала першою у футбольній історії командою, яка пройшла в наступний раунд плей-офф Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів після поразки з рахунком 0:4 в першому матчі.

Про це повідомляє Twitter статистичний агрегатор Opta, передає РБК-Україна.

Крім того, нападник каталонців Неймар в цьому матчі встановив рекорд за кількістю гольових передач за сезон ЛЧ. Він двічі відзначився голами і асистував Роберто, гол якого вивів каталонців в наступну стадію.

Ця гольова передача стала для бразильця восьмою в сезоні. Раніше за кількістю гольових передач за сезон лідирували Хаві, Златан Ібрагімович і Месут Озіл, які асистували партнерам по сім разів.

Нагадаємо, збірна України з біатлону завоювала "бронзу" у змішаній естафеті етапу Кубка IBU в естонському місті Отепя.