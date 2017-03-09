Кількість жертв від теракту в Кабулі зросла до 49 людей

Кількість загиблих від нападу бойовиків ІД на шпиталь у Кабулі зросла до 49 людей, понад 60 отримали поранення.

Про це з посиланням на міністерство охорони здоровʼя Афганістану пише Reuters.

"Салім Рассаулі, директор лікарні, що внаслідок нападу на військовий шпиталь Сардар Мохаммад Хан в середу було вбито 49 осіб, ще принаймні, 63 особи отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Точніше назвати кількість жертв наразі не є можливим, за словами чиновника зі служб безпеки, поранення отримали понад 90 осіб.

Агенція відзначає, що напад на найбільший військовий шпиталь Афганістану, який знаходиться поруч з сильно укріпленим посольством США, підкреслив попередження силовиків про збільшення кількості атак у Кабулі в цьому році.

Раніше повідомлялося, що близько 9 години ранку 8 березня озброєні люди атакували найбільший військовий госпіталь Афганістану.

Тоді терорист-смертник підірвав себе поблизу входу до госпіталю, а троє нападників, застосувавши автоматичну зброю і ручні гранати, увійшли в будівлю і зайняли верхні поверхи лікарні.