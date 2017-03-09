МВФ розгляне надання Україні $1 млрд 20 березня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, де розглянуть питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування на $1 млрд відбудеться 20 березня.

Про це повідомив офіційний представник фонду Джеррі Райс, передає "Укрінформ".

"Засідання Ради директорів призначено на 20 березня", - заявив Райс.

Він нагадав, що в минулі вихідні керівництво України і МВФ досягли згоди щодо третього перегляду програми.

"Якщо подивитися на історію підтримки фондом України, я думаю, це найбільший прогрес, досягнутий за всі часи в рамках програм для країни", - зазначив представник фонду.

Він також наголосив, що на цьому тижні міністр фінансів України Олександр Данилюк, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, провів переговори в МВФ.

"Він зустрівся з Девідом Ліптоном, першим заступником директора-розпорядника МВФ, а також представниками Фонду для обговорення наступних кроків", - сказав Райс.

За словами Райса, головна мета програми розширеного кредитування - "це допомогти уряду і народу України вистояти перед нинішніми викликами і повернути Україну на шлях економічного зростання, створення робочих місць".