МВФ розгляне надання Україні $1 млрд 20 березня

Засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, де розглянуть питання виділення Україні траншу за програмою розширеного фінансування на $1 млрд відбудеться 20 березня.
Про це повідомив офіційний представник фонду Джеррі Райс, передає "Укрінформ".
"Засідання Ради директорів призначено на 20 березня", - заявив Райс.
Він нагадав, що в минулі вихідні керівництво України і МВФ досягли згоди щодо третього перегляду програми.
"Якщо подивитися на історію підтримки фондом України, я думаю, це найбільший прогрес, досягнутий за всі часи в рамках програм для країни", - зазначив представник фонду.
Він також наголосив, що на цьому тижні міністр фінансів України Олександр Данилюк, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, провів переговори в МВФ.
"Він зустрівся з Девідом Ліптоном, першим заступником директора-розпорядника МВФ, а також представниками Фонду для обговорення наступних кроків", - сказав Райс.
За словами Райса, головна мета програми розширеного кредитування - "це допомогти уряду і народу України вистояти перед нинішніми викликами і повернути Україну на шлях економічного зростання, створення робочих місць".