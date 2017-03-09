Надзвичайний стан у Туреччині продовжують ще на 3 місяці

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив у четвер, що надзвичайний стан буде продовжено ще на три місяці і діятиме до 20 липня.

"Надзвичайний стан було запроваджено 20 липня минулого року після того, як Туреччина пережила невдалу спробу перевороту 15 липня 2016 року", – нагадує Turkish Minute.

Раніше дія надзвичайного стану була продовжена до 16 квітня.

"В рамках надзвичайного стану, уряд наполегливо запроваджував багато спірних ініціатив, що мають силу закону і не вимагають за таких умов затвердження парламентом", - відзначає видання.

Згідно з цими указами, більше 135 тисяч осіб були звільнені з державних органів за звинуваченням у перевороті.

Раніше президент Туреччини Ердоган наголосив, що надзвичайний стан у Туреччині триватиме доти, доки він приносить результати.

Нагадаємо, уряд Німеччини вважає, що ЄС повинен перевірити, наскільки ефективно Туреччина використовує кошти, виділені з фондів Євросоюзу.