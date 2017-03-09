Названа версія вбивства бізнесмена в центрі Києва

За попередньою версією, бізнесмена Олександра Ряжева розстріляли в центрі Києва через його професійну діяльність.
Про це в ефірі "112 Україна" заявив начальник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.
"За попередньою версією, це професійна діяльність. Аналізуючи всю інформацію, яка буде зібрана, відпрацьовуватимуться нові версії", - сказав Крищенко.
Крищенко пояснив, що зараз проходять першочергові заходи розслідування.
"Першочергові заходи проводяться. Є кілька свідків. Є ряд записів камер зовнішнього спостереження, вони ще аналізуються", - заявив начальник Нацполіції Києва.
Він додав, що дітям надали медичну допомогу. Зокрема, дівчинка знаходиться вже вдома, а хлопчик - в медустанові, так як йому зробили операцію.
Нагадаємо, учора в центрі Києва невідомі розстріляли Mercedes: вбито водія, поранено двох детей.