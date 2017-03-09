Нідерланди, Данія та Німеччина збудують хаб вітрової енергії в Північному морі

Нідерланди, Данія та Німеччина досягли угоди, яка буде підписана в Брюсселі 23 березня, про будівництво великого хабу вітрової енергії в Північному морі.

Про це йдеться у повідомленні данської компанії Energinet, яка бере участь у проекті, передає Європейська правда.

Новий штучний острів площею 6 квадратних кілометрів створять на найбільшій піщаній мілині в Північному морі, яка називається Доггер-банка.

Острів буде оточений вітряними фермами, матиме злітно-посадкову смугу для повітряних суден і порт, і вироблятиме електрику для 80 мільйонів європейців.

Потужний хаб буде базою для передачі виробленої енергії вітру до Нідерландів, Данії, Німеччини, Великої Британії, Норвегії та Бельгії. Планується, що енергію вироблятимуть більше десяти тисяч вітряних турбін.

"Розташування силового хабу (острова) має відповідати низці вимог: оптимальні умови вітру, центральне розташування і відносно невелика глибина. В якості місця для острова Доггер-банка відповідає всім умовам", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині заявили про зведення 290 із запланованих 511 кілометрів стіни на кордоні з Сирією, який загалом простягнувся на 911 кілометрів.