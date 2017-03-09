Нижня палата Конгресу США схвалила $150 млн військової допомоги Україні

Палата представників Конгресу США підтримала виділення $150 млн на військову підтримку України.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
У документі зазначено, що кошти будуть доступні Пентагону з метою надання Україні, зокрема, летальної зброї оборонного спрямування та оснащення, підтримки розвідки української армії та сил національної безпеки, навчання особового складу українських збройних сил, логістичної підтримки тощо.
Документ підтримав 371 депутат нижньої палати Конгресу США, 48 парламентарів висловилися "проти". Наразі військову допомогу Україні має затвердити Сенат Конгресу США.