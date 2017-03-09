Порошенко хоче збільшити частку української мови в телеефірах

Президент України Петро Порошенко має намір запропонувати Раді збільшити частку української мови в телевізійних ефірах. Про це він сказав на церемонії вручення національної премії імені Тараса Шевченка.

Глава держави заявив, що потрібно розширювати простір для національного культурного продукту.

"За рік завдяки ухваленому закону ми досягли суттєвих результатів у поширенні української пісні й української мови у радіоефірі. Незабаром таку ж технологію я запропоную застосувати і до телебачення, де присутність української мови є неприпустимо малою", - сказав Порошенко.

За його словами, влітку минулого року він звертався до телевізійної індустрії із закликом самоорганізуватися в цьому питанні.

"Не всі почули, отже своє слово має сказати законодавець", - попередив глава держави.

Нагадаємо, вчора Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди про співробітництво між Україною та Європейською організацією з питань юстиції", прийнятий Верховною Радою 8 лютого 2017 року.