Позов в Гаазі може стати початком офіційного визнання РФ країною-агресором, - Гопко

Позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН може стати початком офіційного визнання РФ країною-агресором. Про це в ефірі “5 каналу” заявила голова Комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко.

“Ми не маємо ілюзій, що Росія одразу почне усе виконувати. Бо це одне з найчастіших питань — чи зможе Міжнародний суд ООН змусити Росію перестати фінансувати „ЛНР“ і „ДНР“? Але для України надзвичайно важливим є консолідація під час розгляду цих справ міжнародних зусиль. Це стосується і посилення санкцій проти Росії і це підготовка основи, щоб одного дня почати справу про визнання Росії, як держави-агресора. Те, чого немає на рівні ООН”, — заявила Гопко.