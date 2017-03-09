Рішення про тимчасові заходи щодо РФ суд в Гаазі винесе до кінця квітня, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль прогнозує, що рішення про введення тимчасових заходів щодо Росії Міжнародний суд Організації об'єднаних Націй (ООН) винесе до кінця квітня.

Про це вона сказала журналістам, передають Українські Новини.

"Воно (рішення) за нашими прогнозами має бути у квітні точно", - сказала Зеркаль.

При цьому вона не стала прогнозувати, яке рішення прийме суд - на користь України чи ні, але висловила надію, що рішення буде справедливим.

На думку заступника міністра, увесь світ зараз займає позицію України.

Він додала, що Росія повинна відповістити за свої дії й Міжнародний суд ООН є єдиною інстанцією, що може притягти Росію до відповідальності.

Як повідомлялося, Україна передала Міжнародному суду ООН всю нотну переписку й записи бесід із представниками Росії з початку військової агресії.

Україна просить Міжнародний суд ООН вжити тимчасових заходів проти Росії до початку розгляду справи по суті.

Зокрема, Україна просить суд зобов'язати Росію утриматися від дій, які можуть ускладнити спір до розгляду судом справи по суті; здійснювати належний контроль над своїм державним кордоном для запобігання терористичним актам, а також припинити надання терористичним групам грошей, зброї й інших видів підтримки.

Міжнародний суд ООН почав розглядати справу України проти Росії 6 березня.