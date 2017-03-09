Санкції проти РФ будуть продовжуватися до виконання Мінських угод, - Еро

Санкції проти Російської Федерації будуть продовжуватися, доки не будуть виконані Мінські угоди.

Про це сьогодні сказав міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

"Ми одностайні, що санкції будуть продовжуватися доти, поки не буде виконаний Мінськ. Але при цьому санкції не є метою, це засіб, який допомагає виконанню мінських угод", - наголосив він.

Нагадаємо, у Держдепі позитивно оцінили зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона з главою МЗС України Павлом Клімкіним і підтвердили, що санкції проти Росії тривають.