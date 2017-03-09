Сенат Канади ратифікував Угоду про зону вільної торгівлі з Україною

Верхня палата канадського парламенту, Сенат, затвердила Угоду про зону вільної торгівлі з Україною в другому читанні. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

"Сенат Канади ратифікував Угоду про вільну торгівлю у другому читанні. "За" проголосували 102 сенатори зі 105", - повідомляє міністерство.

Сенату залишається прийняти документ у третьому читанні після затвердження його відповідним Комітетом. Далі угоду має підписати Генерал-Губернатор Канади.

Верховна Рада України збирається ратифікувати документ найближчим часом.

Нижня палата канадського парламенту – Палата общин – ратифікувала Угоду в лютому.

Угоду про ЗВТ між Україною та Канадою підписали в липні 2016 року під час візиту канадського прем’єра Джастіна Трюдо.