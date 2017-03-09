Сестра Сенцова: Доля Олега зараз виключно в руках політиків

Переговори щодо звільнення українського режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії на 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі, йдуть.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" сказала двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан.

"Наскільки я знаю, ведуться якісь переговори, але я в них участі не беру і не знаю їх суті, не знаю подробиць. Політики кажуть: "Ми працюємо над цим". Це їхня улюблена фраза", – говорить Каплан.

"Усі суди в Росії ми програли, і за фактом зараз дійсно нічого не відбувається. Справа комунікована в ЄСПЛ, але скільки вона там ще пролежить до розгляду, ніхто точно сказати не може", – відзначає вона.

Каплан повідала деякі подробиці тюремного ув'язнення, та як Сенцов підтримує зв'язок з родиною:

"У Олега нічого цікавого не відбувається. Година на день – прогулянки, пише сценарії, і це все його життя на даний момент. Від побачень Олег відмовився, пояснивши це тим, що йому так простіше морально триматися. Він бачив інших ув'язнених після побачень з сім'єю, і як ті впадали в депресію. Тому на побачення до нього в Якутськ ще ніхто не їздив. Бувають рідкісні-рідкісні листи і рідкісні-рідкісні дзвінки, так ось і підтримуємо зв'язок".

Видання відзначає, що напередодні в Празі відбулася прем'єра документального фільму Аскольда Курова "Процес" про долю українського кінорежисера, засудженого в Росії.

Каплан вважає, що такі акції також важливі:

"Звичайно, самі кінематографісти, об'єктивно кажучи, витягнути Олега не зможуть, але вони зможуть донести до політиків, які реально можуть впливати на ситуацію, інформацію. Доля Олега зараз виключно в руках політиків. Я сподіваюся, що той самий фільм Аскольда Курова, інші акції якось допоможуть донести потрібну інформацію до людей, які здатні змінити ситуацію".

Раніше в Мін'юсті заявляли, що Україна домагатиметься звільнення Олега Сенцова й Олександра Кольченка з Росії через міжнародні організації й суди, адже РФ відмовилася видати українців.

25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.