Шахтарі пікетом домоглися розблокування рахунків ДП "Львіввугілля"

Сьогодні, 9 березня, пів сотні шахтарів пікетували Господарський суд Львівської області, що знаходиться у Львові. Основною вимогою гірників було розблокувати рахунки ДП "Львіввугілля". Адже через заблоковані рахунки їм ще із січня не виплачують заробітньої платні.

"Сьогодні з 9 години було прийнято рішення, що потрібно призупинити будь-яке відвантаження вугілля. Оскільки немає заробітніх плат, усе вугілля ми вантажимо на склад. На даний момент шахтарям за січень на 60 % виплатили заробітню плату. Загалом боргують понад сто мільйонів гривень. Усі шахти поки працюють, але ми чекаємо на рішення суду. Якщо воно буде негативним для нас – ми призупинимо роботу. На шахті відбуваються роботи, вугілля ми не відвантажуємо", - повідомили представники профспілкової організації шахтарів Львівщини.

Рахунки ДП "Львіввугілля заблокувала" виконавча служба Києва. Хоч гроші шахтарям перерахували ще 25 лютого, проте вони так і лежать на рахунках заблоковані. Тому гірники вимагали у суддів прийняти рішення на розблокування рахунків. У разі ж негативного рішення погрожували повністю припинити роботу.

Близько обіду суд виніс рішення розблокувати рахунки ДП "Львіввугілля". Таким чином 8665 працівників підприємства вже найближчим часом отримають зарплату за два місяці - січень та лютий.

На даний момент на Львівщині працює п'ять шахт із шести. Роботи не ведуться на шахті "Степова", на якій нещодавно стався вибух метану і загинули гірники.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів