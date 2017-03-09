Шотландія може провести референдум про незалежність наступного року

Шотландія може провести референдум про незалежність восени 2018, за кілька місяців до моменту, як Велика Британія вийде з Європейського Союзу.

Про це заявила шотландський перший міністр Нікола Стерджен, повідомляє BBC.

Перший міністр Шотландії заявила, що осінь 2018 може прийнятною та обґрунтованою датою другого референдуму про незалежність Шотландії.

Нікола Стерджен продовжує наполягати, що жодного остаточного рішення про проведення такого голосування наразі немає.

Вона наголосила, що приймати такі рішення, і в такому "темпі, який вважає правильним для країни".

У своєму недавньому виступі в Единбурзі, Стерджен сказала, що другий референдум про незалежність може стати саме тим "необхідним" способом захисту інтересів Шотландії.

"Момент, коли стане зрозумілим, яким чином відбуватиметься вихід Великої Британії з ЄС, я думаю, буде цілком прийнятним для того, аби Шотландія вирішила, чи йти цією дорогою, чи ні", – так вона відповіла на запитання чи осінь 2018 можна вважати ймовірним часом для референдуму.

"Я нічого не виключаю, я буду продовжувати приймати рішення в тому темпі, який я вважаю правильним для країни", – додала Стерджен.

Нагадаємо, прем’єр Британії Тереза Мей заявила, що не готова до другого референдуму про незалежність Шотландії і не дозволить поставити єдність країни під загрозу.