Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая
Тарас Шевченко, український поет, письменник, художник

Сьогодні у Києві за проїзд у метро можна заплатити віршами Шевченка

9 березня, 2017 - 09:04
Фото з facebook.com/kyivmetro

9 березня в київському метро всі пасажири, які прочитають вірш Тараса Шевченка, зможуть отримати безкоштовну поїздку.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

– Чекаємо на вас з улюбленими віршами у наших контролерів, – йдеться в повідомленні.

Вірші можна буде прочитати на деяких станціях метро:

12.00 -13.00 – станція Тараса Шевченка;

13.20 -14.00 – станція Контрактова площа;

14.20 – 15.00 – станція Майдан Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують 203-у річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка.

Джерело: День
Новини партнерів
Loading...