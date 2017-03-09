Сьогодні у Києві за проїзд у метро можна заплатити віршами Шевченка

9 березня в київському метро всі пасажири, які прочитають вірш Тараса Шевченка, зможуть отримати безкоштовну поїздку.

Про це повідомляє прес-служба Київського метрополітену в Facebook.

– Чекаємо на вас з улюбленими віршами у наших контролерів, – йдеться в повідомленні.

Вірші можна буде прочитати на деяких станціях метро:

12.00 -13.00 – станція Тараса Шевченка;

13.20 -14.00 – станція Контрактова площа;

14.20 – 15.00 – станція Майдан Незалежності.

Нагадаємо, сьогодні в Україні святкують 203-у річницю від дня народження українського поета Тараса Шевченка.