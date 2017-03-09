Туска переобрали на посту глави Європейської ради попри спротив Польщі

Європейські лідери переобрали Дональда Туска на посту президента Європейської ради.
Про це повідомляє агентство Reuters у Твіттері.
"Лідери ЄС повторно призначили Дональда Туска головою Європейської ради, подолавши спротив Польщі" - повідомляє агентство з посиланням на джерело.
BREAKING: EU leaders reappoint Donald Tusk as summit chairman, overriding Polish objections - source .
— Reuters World (@ReutersWorld) 9 березня 2017 р.
Разом з тим ряд міністрів, лідерів ЄС та керівництво інституціїй ЄС почало вітати Дональда Туска з переобранням.
Нагадаємо, прем’єр Польщі Беата Шидло звернулася до лідерів ЄС з листом, в якому просить не підтримувати Туска у переобранні на новий термін.
4 березня уряд Польщі офіційно висунув кандидатуру польського євродепутата Яцека Саріуш-Вольського на пост голови Європейської ради замість Туска.
Після цього Саріуш-Вольський був виключений з лав польської опозиційної партії "Громадянська платформа". Після цього він був автоматично виключений з Європейської народної партії.