Туска переобрали на посту глави Європейської ради попри спротив Польщі

Європейські лідери переобрали Дональда Туска на посту президента Європейської ради.

Про це повідомляє агентство Reuters у Твіттері.

"Лідери ЄС повторно призначили Дональда Туска головою Європейської ради, подолавши спротив Польщі" - повідомляє агентство з посиланням на джерело.

BREAKING: EU leaders reappoint Donald Tusk as summit chairman, overriding Polish objections - source . — Reuters World (@ReutersWorld) 9 березня 2017 р.

Разом з тим ряд міністрів, лідерів ЄС та керівництво інституціїй ЄС почало вітати Дональда Туска з переобранням.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Беата Шидло звернулася до лідерів ЄС з листом, в якому просить не підтримувати Туска у переобранні на новий термін.

4 березня уряд Польщі офіційно висунув кандидатуру польського євродепутата Яцека Саріуш-Вольського на пост голови Європейської ради замість Туска.

Після цього Саріуш-Вольський був виключений з лав польської опозиційної партії "Громадянська платформа". Після цього він був автоматично виключений з Європейської народної партії.