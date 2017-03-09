У Колодяжному – "Шевченківський вечір у Косачів"

Сьогодні в літературно-меморіальному музеї Лесі Українки в селі Колодяжне на Волині за традицією, яку мала і родина Косачів, зберуться на Шевченківський вечір. Відомо, що Тараса Шевченка в родині дуже шанували, у день його народження збиралися разом і свої, хатні, і Косачі запрошували селян з Колодяжного. Варвара Дмитрук, жителька села, яка була подругою дитячих літ Лесі, згадувала, що напередодні цього дня Петро Антонович Косач привозив із Ковеля цукерки, якими пригощали опісля сільську дітвору, на кухні напікали пиріжків також для гостей. Олена Пчілка, мама Лесі, проводила зі своїми та селянськими дітьми вікторини за творчістю Шевченка, діти ставили сценки за його творами, Леся і її брат Михайло збирали сільську дітвору у білому будиночку, якого батько подарував Лесі, читали вголос твори Шевченка, обговорювали їх. Творчість Шевченка справила великий вплив і на творчість Лесі.

Сьогодні у Колодяжненському музеї, як повідомила його директор Ольга Бойко, для старшокласників з Колодяжного та Скулина покажуть «Казку про Катерину» – сучасну кіноверсію відомої поеми Тараса Григоровича, опісля поміркують про мораль, совість, чесність...

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк