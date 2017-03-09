У Львові переповнені 320 сміттєвих майданчиків

Якщо 6 березня, коли, за ініціативою міського голови Львова, скликалося засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, ішлося про 255 сміттєвих майданчиків, з яких тверді побутові відходи не вивезені, то станом на нині, 9 березня, переповненими є вже 320 – у всіх шести районах міста.

За словами мера Львова Андрія Садового, він кожного дня подає інформацію у державні органи влади щодо цієї критичної ситуації. Також просить зняти блокаду з тих полігонів ТПВ, з котрими Львів донедавна співпрацював, і повернути 50 вантажівок, що тиждень тому везли львівський непотріб в інші області України і були затримані працівниками органів правопорядку. «У мене таке враження, що всі стоять збоку і спостерігають за тим, що відбувається, – зазначив Андрій Садовий. – Ще раз повторюю: потрібно дуже не любити людей, щоби віддавати злочинні команди блокувати банальний вивіз сміття. Але такі реалії, така країна у нас».

Щодо виділення земельної ділянки у межах Львівської області для облаштування полігону для ТПВ, то Андрій Садовий вкотре наголосив: «Якщо держава захоче, щоби ми мали у Львівській області новий сучасний полігон, то, безперечно, ми його матимемо, тому що всі дозвільні документи видають державні органи влади. Державні інституції прекрасно володіють інформацією. Пропозиція міста дуже проста: якщо така ділянка (з документами) буде готова, ми готові надати міські кошти, щоби облаштувати полігон для Жовківського, Яворівського, Кам'янка-Бузького, Пустомитівського районів і міста Львів. Йдеться про той обсяг сміття, котрий до останнього часу приймав полігон у Грибовичах».

Також Андрій Садовий зазначив, що не має обирати земельної ділянки під полігон для ТПВ: «Моя компетенція – Львів, а не область. Зрештою, ми хотіли купити під полігон ділянку. Але в тих пропозиціях, що отримали, йдеться тільки про землі сільськогосподарського призначення».

Тому, підсумовує мер Львова, потрібно бажання держави, щоби вирішити це питання.

Нагадаємо, що проблеми з вивезенням ТПВ у Львові розпочалися 30 травня 2016 року, коли сталася масштабна пожежа, згодом – обвал на Грибовицькому сміттєзвалищі.

Полігони ТПВ області відмовляються приймати сміття від львів’ян. Кілька місяців поспіль сміття зі Львова вивозили в інші області України, щоби запобігти екологічному лиху у місті.

Ситуація важка, тим паче, що значно у бік потепління змінився температурний режим.

Та й інфекціоністи попереджають: забруднення довкілля побутовим сміттям може призвести до зростання захворюваності на такі вкрай небезпечні хвороби, як лептоспіроз, кліщовий енцефаліт та хвороба Лайма.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів