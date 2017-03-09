У Львові відбувся флешмоб "Дякуємо тобі, Кобзарю"

Сьогодні, 9 березня, у Львові, як і у всій Україні, відзначають 203-тю річницю від дня народження Тараса Шевченка.

Урочисті заходи, у яких взяли участь представники влади та громадськості, також – школярі і студенти, розпочалися покладанням квітів до пам’ятника Кобзареві на проспекті Свободи.

Опісля присутні долучилися до флешмобу «Дякуємо тобі, Кобзарю» – відпустили у небо 150 білих повітряних кульок, до яких були прикріплені аркуші з віршами Тараса Григоровича.

Заходи з відзначення уродин Кобзаря триватимуть упродовж кількох днів. Зокрема, філармонія сьогодні вдень запрошує на літературно-музичну композицію «Наш Кобзар», де звучатимуть поезія Шевченка і пісні, написані у різні роки на вірші Тараса Григоровича.

Також у Концертному залі ім. Станіслава Людкевича упродовж двох днів демонструватимуть авторський проект керівника Хорової капели «Дударик» Дмитра Кацала «Від Шевченка до Костенко», у якому співачка Оксана Муха виконуватиме покладені на музику Миколи Лисенка, Станіслава Людкевича, Богдани Фроляк, Людвіга ван Бетовена, Миколи Кацала та Дмитра Кацала вірші Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Богдана-Ігорі Антонича, Грицька Чубая, Володимира Івасюка, Богдана Стельмаха, Ліни Костенко... Щодо конкретно Шевченка, то Дмитро Кацал зазначає, що Тарас Григорович гідний музики рівня Бетховена. «Є поодинокі автори і твори в українській музичній літературі, що відповідають рівню Генія серед – них Гладкий, Людкевич, Лятошинський, Лисенко, Сильвестров і ще зо півдесятка, а більшість – «Колос на глиняних ногах», – вважає Д. Кацал. – Мені це болить. Болить і те, що сьогодні «Шевченківські» концерти проходять у півпорожніх залах. Діти плутають Шевченка з талановитим футболістом…»

Багато освітніх тематичних заходів до уродин Кобзаря заплановано й у бібліотеках міста й області.

Також сьогодні з нагоди 203-ої річниці від дня народження видатного поета, художника і громадського діяча у Львівському театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької відбудеться урочиста академія.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів