У Швейцарії презентували літаючий автомобіль (відео)

Ательє Italdesign та компанія Airbus презентували на Женевському автосалоні концепт літаючого автомобіля - модель Pop. Up, яка отримала два змінних електричних модуля для пересування по землі і повітрю.

Про це повідомляє Motor.

Основу автомобіля складає капсула-салон для двох осіб – "Кокон". Вона виконана з карбону та має розміри - 2,6 метра у довжину; 1,4 метра в ширину і 1,5 метра у висоту. Модуль для польотів виконаний подібно квадрокоптерам та має 8 пропелерів, що обертаються в різні сторони. Його розміри складають 5 метрів на 4,4 метра.

Повідомляється також, що для зміни режимів руху можна буде скористатись спеціальним додатком, який автоматично обере спосіб пересування. Все залежатиме від трафіку, часу поїздки, витрати на подорож.

Модулі для поїздок автоматично прибуватимуть до кабіни машини та встановлюється. а невживана в цей момент частина відправляється на зарядну станцію та чекає виклику.

Модулі та капсула оснащені комплектами батарей. Під час руху по землі автомобіль використовує два електромотора і здатний розігнатися до 100 кілометрів на годину. Запас ходу складає до 130 кілометрів. Зарядка "коліс" (ймовірно, на спеціальній станції) займає 15 хвилин.

Під час польоту нова модель матиме 182 кінські сили та матиме можливість також розігнатись до 100 кілометрів на годину. Зліт та посадка будуть здійснюватись вертикально. Максимальна дальність польоту не перевищуватиме 100 кілометрів.

Термін появи нової моделі та її вартість поки не оголошуються.