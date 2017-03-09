У Сирії від авіаударів загинули 14 мирних жителів

Внаслідок авіаударів біля сирійського міста Ракка загинули 14 мирних жителів, серед яких 6 дітей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Сирійського центру з моніторингу за дотриманням прав людини.

"У четвер біля контрольованого ІД міста Ракка загинули 14 мирних мешканців, серед яких 6 дітей", – йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників літак, імовірно, належав до очолюваної США коаліції, яка підтримує сирійських опозиціонерів у боротьбі з "Ісламською державою" в Сирії.

Як відомо, Демократичні сили Сирії, які мають підтримку коаліції на чолі з США, перекрили дорогу між містом Ракка, що контролюється ІД, та сирійською провінцією Дейр Ез-Зор.

Раніше повідомлялося, що курдські війська, яких підтримують США, розпочали на півночі Сирії новий наступ з метою відбити міста та села навколо міста Ракка, яке контролюється ІД.

Нагадаємо, кількість загиблих від нападу бойовиків ІД на шпиталь у Кабулі зросла до 49 людей, понад 60 отримали поранення.