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У Ватикані вперше створили жіночу раду

9 березня, 2017 - 22:46

У Ватикані відбулася презентація жіночої ради, нового постійного органу у складі Папської ради з культури.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"До нещодавнього часу в Папській раді з культури не було жодної жінки, що займала керівний пост, і тому "бракувало образу Божого в його завершеності", - сказав кардинал Джанфранко Равазі.

Равазі підкреслив, що створення жіночої ради не повинно розглядатись як "доповнення" до Папської ради з метою збільшити відсоток жінок.

До складу жіночої ради увійшли викладачі вишів, підприємці, політики, діячі мистецтва, журналісти. Дві з них - черниці.

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