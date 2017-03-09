У Ватикані вперше створили жіночу раду

У Ватикані відбулася презентація жіночої ради, нового постійного органу у складі Папської ради з культури.

Про це повідомляє "Радіо Ватикану".

"До нещодавнього часу в Папській раді з культури не було жодної жінки, що займала керівний пост, і тому "бракувало образу Божого в його завершеності", - сказав кардинал Джанфранко Равазі.

Равазі підкреслив, що створення жіночої ради не повинно розглядатись як "доповнення" до Папської ради з метою збільшити відсоток жінок.

До складу жіночої ради увійшли викладачі вишів, підприємці, політики, діячі мистецтва, журналісти. Дві з них - черниці.