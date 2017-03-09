У Вінниці в день народження Кобзаря провели ерудит-квест

Відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка розпочалося у Вінниці з традиційного покладання квітів до підніжжя його пам’ятника та урочистого нагородження грамотами і подяками вінничан, які займаються дослідженням життя і творчості Великого Кобзаря. Після офіційної частини розпочалися громадські заходи. Так, на площі Героїв Небесної Сотні активісти читали поезії Кобзаря різними мовами світу, провели мистецький флешмоб та перевірили на знання студентів, патрульних і навіть депутатів.

«На честь Кобзаря представники національних меншин декламували його вірші польською, англійською, німецькою, французькою, італійською та арабською мовами. Використовували навіть мову жестів і танців. У такий оригінальний спосіб ми намагалися привернути увагу громадськості, прагнули, щоб якомога більше людей знали про те, що сьогодні народився Великий Кобзар, – каже директор благодійного фонду «Волонтерський тил» Ніна Бегас. – Також у святковій програмі передбачені виступи творчих колективів з районів області, вихованців козацьких шкіл та аматорських гуртів. Окрім цього, ми передаватимемо «живий» привіт Шевченку. Кожен учасник флешмобу зможе залишити «гуашевий» відбиток своєї долоньки на портреті Кобзаря і висловити своє побажання для України. А тим, хто хоче перевірити власні знання з шевченківської теми, радимо позмагатися у квесті «Шeвчeнко – відомий та нeпізнаний».

Для участі у ерудит-грі зареєструвалося три команди – представники поліції, студенти та депутати різних рівнів. Вони шукали твори Кобзаря у різних відділах обласної бібліотеки імені Тімірязєва.

«У мене сьогодні вихідний, але я вирішила разом зі своїми колегами взяти участь у квесті, бо люблю творчість Тараса Шевченка, хоча вивчала її тількb у школі, – каже патрульна Юлія Горбатюк. – Для нас головним є його меседж «Борітесь – поборете!». Це, насправді, як мантра! Взагалі Шевченкове слова актуальне крізь роки, але нині воно чуттєве, для українців. Ніби він зараз живе з нами».

По завершенны акцій на площі творча інтелігенція міста та молодь зібралися у відділі мистецтв «Тімірязєвки», дe відбулися читання інтимної лірики Тараса Шевченка.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора