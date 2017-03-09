Україна посідає 31-й рядок у рейтингу ФІФА

Національна збірна України втратила одну позицію і посідає 31-й рядок у рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА), який оновлений у четвер, 9 березня.

Коефіцієнт "синьо-жовтої" збірної зменшився на 7 очок і становить 798 пунктів, повідомляє Укрінформ.

У березневому рейтингу Україна пропустила вперед Сенегал (831).

На вершині списку залишається Аргентина (1644). Другою йде Бразилія (1529), третьою - Німеччина (1443). У першу десятку рейтингу також входять Чилі (1389), Бельгія (1379), Франція (1318), Колумбія (1304), Португалія (1240), Уругвай (1195) та Іспанія (1168).

Позиції суперників України у відбірковій групі I європейської кваліфікації чемпіонату світу-2018: 16. Хорватія (1042), 23. Ісландія (875), 26. Туреччина (851), 99. Фінляндія (342), 164. Косово (135).

Загалом у списку 209 національних асоціацій.

Наступний реліз рейтингу ФІФА буде опублікований 6 квітня.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" стала першою у футбольній історії командою, яка пройшла в наступний раунд плей-офф Ліги чемпіонів і Кубка європейських чемпіонів після поразки з рахунком 0:4 в першому матчі.