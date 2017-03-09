Україна співпрацюватиме з ЄС у питаннях постачання сировини, - Держгеонадра

Україна невдовзі стане офіційним учасником експертної групи ЄС з питань постачання сировинних матеріалів (Raw Materials Supply Group).

Про це повідомляє прес-служба Державної служби геології та надр України за підсумками засідання Комітету асоціації між Україною та ЄС.

"Йдеться про можливість співпраці між Україною та ЄС у пошуку джерел постачання критичних сировинних матеріалів. Такої домовленості досягла Державна служба геології та надр України на засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС у Брюсселі", - повідомляє прес-служба Держгеонадра.

За даними прес-служби, на засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС європейська сторона повідомила, що для України готове місце в групі з питань постачання сировинних матеріалів.

"Ми маємо хорошу новину з Брюсселя. Для України вже готове місце в Raw Materials Supply Group. Євросоюз бачить Україну партнером у вирішенні питань постачання критичної сировини.

Ми домовились, що найближчим часом напрацюємо юридичний механізм, як саме Україна буде брати участь в цій групі. Це сприятиме співпраці України з ЄС, зокрема українська сторона зможе пропонувати свої варіанти вирішення деяких питань", - зазначають у Держгеонадрах.