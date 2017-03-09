В Іраку внаслідок теракту на весіллі загинули 30 людей

Щонайменше 30 людей загинули внаслідок теракту, який був скоєний кількома терористами-смертниками ввечері у середу, 8 березня, на весільній церемонії у селі Хаджадж неподалік від іракського міста Тікріта.

Як повідомляє агентство dpa з посиланням на місцеві ЗМІ та представників органів безпеки, теракт скоїли смертники, які пронесли на собі на весільну церемонію "пояси шахіда". За даними телеканалу al Sumaria, напад був скоєний щонайменше чотирма смертниками. Внаслідок вибухів поранення отримали 26 осіб.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за теракт, проте раніше схожі напади в Іраку скоювали терористи "Ісламської держави", проти якої ведуть війну іракські урядові сили. Зокрема, наразі триває операція зі звільнення від терористів ІД західної частини міста Мосула - де-факто столиці ісламістів в Іраку.

Нагадаємо, внаслідок нападу на військовий госпіталь у Кабулі загинули понад 30 осіб і десятки були поранені.