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В Італії обвалився шляхопровід, загинула подружня пара

9 березня, 2017 - 21:41
Кадр з youtube.com

В Італії недалеко від міста Анкона у четвер, 9 березня, обвалився шляхопровід над жвавою магістраллю A14, у результаті загинули дві людини, повідомляє місцева преса.

Як передає Reuters, тимчасова конструкція, яка підтримувала автомобільний міст, обвалився прямо на автомобіль.

В результаті загинула подружня пара – 60-річний чоловік і 25-річна жінка. Крім того, постраждали двоє робітників.

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