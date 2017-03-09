В Італії обвалився шляхопровід, загинула подружня пара

В Італії недалеко від міста Анкона у четвер, 9 березня, обвалився шляхопровід над жвавою магістраллю A14, у результаті загинули дві людини, повідомляє місцева преса.
Як передає Reuters, тимчасова конструкція, яка підтримувала автомобільний міст, обвалився прямо на автомобіль.
В результаті загинула подружня пара – 60-річний чоловік і 25-річна жінка. Крім того, постраждали двоє робітників.
(9mar-18:00) Crollo cavalcavia A14: prosegue l'intervento dei #vigilidelfuoco. Le immagini dall'alto di Drago52 pic.twitter.com/JjHCPTEWMn
— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 9 березня 2017 р.