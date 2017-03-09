В Україні стартувала природоохоронна акція "Первоцвіт"

Задля збереження видів рослин, занесених до Червоної книги України, Мінприроди розпочало щорічну операцію "Первоцвіт", метою якої є запобігання протиправному збиранню, продажу та вивезенню за межі України рідкісних видів рослин.

Також Мінприроди звернулося до Міністерства внутрішніх справ з проханням сприяти територіальним органам Держекоінспекції, органам місцевого самоврядування та місцевим органам виконавчої влади у проведенні операції "Первоцвіт – 2017", повідомляє прес-служба Мінприроди.

Водночас Державна екологічна інспекція України отримала доручення терміново організувати природоохоронний захід “Первоцвіт - 2017” та негайно вжити заходів щодо запобігання незаконної торгівлі об’єктами Червоної книги України.

Мінприроди закликає також всіх небайдужих громадян, працівників лісової охорони, громадські організації та засоби масової інформації долучатися до цієї акції.

Повідомляється, що діюче законодавство передбачає суворе покарання за знищення рослин, занесених до Червоної книги України. Серед них: підсніжник складчастий, білоцвіт весняний, цикламен Кузнєцова, шафран Гейфелів, шафран кримський, шафран весняний та інші. Збут цих рослин виходить далеко за межі ареалу їх зростання. Ці об’єкти рослинного світу у значних обсягах вивозяться у великі міста України, Словаччини, Угорщини та Росії.

Як нагадують у Мінекології, що відповідно до ст. 88-1 КУпАП, порушення порядку придбання чи збуту об’єктів рослинного світу тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 грн. до 1700 грн.) з конфіскацією об’єктів рослинного світу. Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України – тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 грн. до 3655 грн.).