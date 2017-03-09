Внаслідок пожежі у Гватемалі загинула 21 людина

Кількість жертв пожежі в центрі реабілітації жертв домашнього насильства в Гватемалі зросла в середу ввечері до 21 людини, повідомило керівництво госпіталю Roosevelt в столиці країни.

За даними лікарів, двоє неповнолітніх померли в госпіталі пізніше від отриманих опіків. Загальне число поранених оцінюється в 39. Вони були доставлені в два госпіталі — Roosevelt і San Juan de Dios.

"Деяким зроблені операції, інші перебувають на апаратах штучного дихання", — розповів директор лікарні San Juan de Dios Хуан Антоніо Вільеда.

Влада Гватемали оголосила три дні національного трауру зв’язку із загибеллю дітей. Представник прокуратури Гватемали Абнер Паласіос повідомив, що причиною пожежі міг стати підпал одним з тих, які проживали у центрі підлітків свого матраца.

Напередодні пожежі з реабілітаційного центру, де знаходилися близько 600 неповнолітніх, втекли близько 60 підлітків. Вони збунтувалися проти жорстокого поводження і поганого харчування.

Нагадаємо, уряд штату Гаваї США має намір оскаржити новий імміграційний указ президента Дональда Трампа.