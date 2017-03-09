За добу бойовики 69 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 69 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців.

Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку з мінометів бойовики обстрілювали Мар’їнку, Чермалик та Павлопіль. Використовуючи гранатомети, терористи вели вогонь по Водяному та Гнутовому. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні Лебединське, Павлопіль, Новогригорівка, Гнутове та Широкине. По Широкиному, Водяному та Гнутовому терористи застосували БМП. По Новотроїцькому стріляв ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку зі 122 міліметрової артилерії бойовики неодноразово обстрілювали Зайцеве. З мінометів різних калібрів були обстріляні Верхньоторецьке, Майорськ, Новгородське, Авдіївка та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи завдавали ударів по Верхньоторецькому, Пісках, Невельському, Кам’янці, Новолуганському, Новгородському, Троїцькому та Зайцевому. По Зайцевому та Новгородському вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Новоолександрівці, Попасній та Троїцькому, а з стрілецької зброї обстріляли Кримське та Станицю Луганську.

У штабі також додали, що втрат серед українських військовослужбовців немає.