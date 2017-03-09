Засідання по справі Насірова відбудеться 13 березня

Апеляційний суд Києва призначив розгляд скарги на запобіжний захід тимчасово відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на 13 березня.

Про це адвокат Олександр Мірошник повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Апеляційний суд міста Києва призначив розгляд апеляції у справі Романа Насірова на 13.03.2017 на 11:00", - йдеться у повідомленні.

Мірошник зазначив, що на засіданні в Апеляційному суді головуватиме суддя Глиняний В.П. Також він додав, що цей процес буде безпрецедентним з юридичного погляду.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва обрав тимчасово відстороненому від посади голові Державної фіскальної служби Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

Як відомо, Насіров підозрюється у вчинені дій, які завдали державі шкоди на суму 2 мільярди гривень.