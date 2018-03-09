Британія відправила військових спеціалістів до міста, де отруїли Скрипаля

В англійському місті Солсбері розгорнули підрозділи військових спеціалістів, щоб вивезти потенційно забруднені об'єкти після отруєння колишнього російського агента Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішніх справ Британії Амбер Радд відвідала Солсбері у п'ятницю і заявила, що Скрипаль та його донька перебувають у дуже серйозному стані.

До міста було направлено близько 180 військовослужбовців, у тому числі фахівців із хімічного захисту, для вивезення машин швидкої допомоги та інших транспортних засобів, які брали участь в інциденті, та інших об'єктів.

"Громадськість не повинна непокоїтися. Військова допомога буде продовжуватися при необхідності під час цього розслідування", - йдеться у заяві поліцейського управління з протидії тероризму, яке веде розслідування.

Нагадаємо, 66-річного Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію знайшли непритомними в неділю на лавці у південному англійському місті Солсбері.

Обох, ймовірно, отруїли невідомою речовиною. Вони залишаються в лікарні у критичному стані.